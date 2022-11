Caro energia, Alfano ha preso parte alla manifestazione a Palermo. “Situazione drammatica, auspico pronto intervento”

del 2022-11-10

“Nella giornata di lunedì 7 novembre, il Sindaco Enzo Alfano ha preso parte alla manifestazione contro il “Caro energia” a Palermo, organizzata dalla CNA insieme a 22 sigle sindacali datoriali e dei lavoratori, con la partecipazione degli enti pubblici, vittime anch’essi della folle corsa al rincaro.

“Lunedì mattina, – afferma il primo cittadino – sono stato a Palermo per partecipare alla manifestazione contro il caro bollette. Con me i sindaci siciliani, ma anche tantissimi cittadini, lavoratori, imprese ed associazioni.

Il rialzo esponenziale delle bollette insieme all’aumento del costo della vita hanno generato una nuova emergenza economica, dopo la pandemia, mettendo a dura prova famiglie ed imprese. Anche il comune sta incontrando notevoli difficoltà, dal funzionamento di scuole, impianti sportivi, uffici, ed impianti di pubblica illuminazione.

La situazione è drammatica. Non è possibile restare a guardare e per questo, ho reputato opportuno scendere in piazza per i miei cittadini, per le famiglie e per quelle imprese che rischiano il fallimento. – conclude Alfano – Auspico un pronto intervento del governo centrale e dalla Regione. Servono misure urgenti e straordinarie, sia a livello nazionale che regionale”.”