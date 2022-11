L’ex Chiesa di S. Leonardo sempre più casa di piccioni tra degrado, abbandono e un’ambiziosa ristrutturazione mai partita

di: Redazione - del 2022-11-14

San Leonardo è diventata la “casa dei piccioni”. E dire che si aspettava che l’Amministrazione, dopo i lavori di riqualificazione del sito, l’avesse destinata ad uffici comunali o l’avesse affidata a qualche benemerita associazione del territorio. Invece da quel vetro rotto entrano ed escono piccioni.

In quell’edificio, che negli anni settanta ospitò alcune aule dell’Istituto Professionale di Stato, ha visto la presenza continua del comando dei Vigili Urbani, come gradito presidio di legalità, ma si aspetta ancora dall’Amministrazione l’utilizzo della struttura come promesso.

Ad oggi gli unici ad usufruire di questo edificio sono i piccioni e diciamo che si tratta di una magra consolazione.

Un tempo questo immobile ospitava la chiesa di San Leonardo, mentre poi divenne sede del Comando di Polizia Municipale. La chiesa - retta dall’omonima Confraternita dedita al seppellimento dei condannati a morte, nella cui cripta sottostante era allocata la fossa delli giustiziati - fu riconosciuta nel 1695 dal vescovo di Mazara di Mazara del Vallo, verso la metà del 1700 era dotata di un solo altare.

Secondo la Platea del Can. Noto, così come scriveva in un articolo su Castelvetranonews.it Nino Centonze ( clicca qui ), vi si officiava la pia pratica degli esercizi penitenziali ad esclusivo uso dei sodali della Congregazione, dopo l’occaso a porte serrate ma con buon frutto dell’anime ed anche con l’esposizione del Venerabile ogni seconda domenica di mese colla comunione de i congregati a porte chiuse.

Singolare, ma pieno di devozione era per tutto il 1700 il culto a San Trifonio, invocato, sin dal 1634, contro la piaga dell’invasione delle cavallette.

Trasferita al Comune, alla fine dell’Ottocento vi si accorparono altri ambienti, venne innalzata la torre merlata con l’orologio che costituiscono, tuttavia, la quinta all’attuale piazza Matteotti.

Nella Biblioteca Comunale di Castelvetrano si conservano delle pregevoli ed inedite tavole con dei bellissimi disegni che evidenziano come intorno alla metà del 1800, il Comune perseguisse un ben più ambizioso progetto di ristrutturazione della chiesa e della piazza, a firma dell’ingegnere Francesco Damiani Almeyda (1813-1867), fratello maggiore del più famoso Giuseppe (1834-1911), architetto che, nella seconda metà dell’Ottocento, firma importanti progetti soprattutto nel capoluogo, come il Teatro Politeama e l’Archivio Comunale di Palermo.

I sei disegni, custoditi nella nostra Biblioteca Comunale, risalenti al periodo tra il 1852 e il 1857, costituiscono, al momento, le uniche testimonianze dell’attività progettuale del Damiani Almeyda nel settore ecclesiastico monumentale, peccato che tale meravigliosa opera non fu mai realizzata.