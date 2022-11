Castelvetrano, scontro tra due auto in via Leonardo Centonze. Coinvolte due donne. Sul posto la Polizia Municipale

di: Redazione - del 2022-11-14

Un incidente stradale si è verificato stamane in via Leonardo Centonze, all’incrocio con via Mariano Santangelo, nei pressi dell’Istituto “Luigi Capuana”.

Interessate un’Opel Mokka ed una Peugeot 307 guidate da due donne trasportate dopo il sinistro presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II a Castelvetrano. Fortunatamente sta bene, invece, il ragazzo che si trovava a bordo della Peugeot.

Sul posto la Polizia Municipale per comprendere la dinamica dell’incidente.