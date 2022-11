Domani la Folgore in campo al Paolo Marino contro l’Alcamo

del 2022-11-12

Domani in campo la Folgore contro l’Alba Alcamo per ripetizione della gara della quarta giornata del campionato di Promozione sospesa a due minuti dalla fine. La ASD Folgore Calcio Castelvetrano invita tutti gli sportivi castelvetranesi a partecipare all'importante match di domenica, sfida che arriva nel momento clou della stagione.

La società ha deciso di indire la GIORNATA ROSSONERA, non saranno valide le tessere di abbonamento e le entrate di favore. Per dare forza all'appello rivolto alla CASTELVETRANO SPORTIVA, il club ha disposto un unico ordine di posto al prezzo di € 5,00. Un ulteriore messaggio di fiducia con la speranza che possa tornare a riempirsi la tribuna del Paolo Marino per vivere un grande pomeriggio di sport al grido di FORZA FOLGORE.