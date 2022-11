Castelvetrano, domani l’inaugurazione della biblioteca “L’Incantastorie”

del 2022-11-14

Nel pomeriggio di domani martedì 15 novembre 2022, alle ore 17.00, avrà luogo l’inaugurazione della biblioteca del plesso Capuana, nella sede di via Mariano Santangelo (scuola Azzurra): una biblioteca di mille volumi, in cui gli alunni possono imparare, in un contesto accogliente e appositamente predisposto, a scegliere e ad orientarsi tra il materiale librario in base ai propri gusti e alle proprie necessità, divenendo cittadini e adulti consapevoli; una biblioteca che vuole stimolare una riflessione su come si possa ripartire, da e con i libri, affinché questo futuro sia migliore, aperto allo scambio di idee, all’approfondimento e alla condivisione di interessi. Ai saluti della DS, prof.ssa Anna Vania Stallone, e a quelli delle Autorità presenti, seguirà l’intervento di Rocco Spanò, autore de “Lu Bummularu”. Considerata la valenza culturale e formativa dell’iniziativa suddetta, si invitano, pertanto, i Signori genitori, gli alunni e il personale docente a partecipare numerosi. Si coglie l’occasione per estendere l’invito alla cittadinanza.