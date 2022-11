Castelvetrano, auto a fuoco nei pressi dello svincolo A-29. Vigili del Fuoco domano le fiamme

del 2022-11-16

È andata completamente in fiamme una Mercedes di un castelvetranese che stava ritornando in città. Intorno alle 18.15 dopo avere lasciato la A-29 per imboccare la strada che porta verso Castelvetrano nei pressi dello svincolo, l’autista ha visto del fuoco provenire dalla parte anteriore dell’auto e ha avuto giusto il tempo di scendere dall’autovettura che le fiamme hanno avvolto l’abitacolo e lo stessa carrozzeria. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano e i Carabinieri.