Si cerca a Castelvetrano un giovane 25enne. Si tratta di Kevin Adorno. L’appello della mamma

del 2022-11-15

Non si hanno più notizie di un giovane castelvetranese di 25 anni. Di lui si sono perse le notizie da molte ore. Anche i Carabinieri sono sulle sue traccie come confermato anche dalla mamma Paola Adorno che, attraverso i social, ha lanciato un grido disperato di aiuto:” Per favore chiedo a tutti di condividere questo post. Non abbiamo più notizie di mio figlio Kevin Adorno di anni 25, non lo troviamo da nessuna parte, si sono attivati pure i carabinieri di Castelvetrano per cercarlo; anche il maresciallo Falcetta che ringrazio veramente con tutto il cuore; è affetto da problemi di salute vari e ha bisogno di noi. Per favore chiedo a tutti di condividere grazie."