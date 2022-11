A Marinella di Selinunte arriverà Babbo Natale. Obiettivo quello di rianimare borgata in inverno

di: Redazione - del 2022-11-18

Quest’anno a Marinella ritorna il Natale! Il comitato Sacro Cuore di Maria e l’Associazione Gisella, con l’aiuto di altri abitanti della borgata, non solo stanno provando a riportare in vita la vecchia tradizione del presepe, ma vogliono andare oltre.

Infatti, grazie anche alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale ed, in particolare, del Sindaco Alfano, che ha concesso l’utilizzo della piazza adiacente all’ex stazione ferroviaria. Oltre al presepe che verrà allestito in piazza Scalo di Bruca, si stanno preparando, nella piazza suddetta, anche la casa di Babbo Natale ed il mercatino di Natale e ciò allo scopo di animare la borgata anche nel periodo invernale!

"Quest’iniziativa mira a dare vita alla borgata, in quanto questo è il posto dove siamo nati e dove stiamo crescendo i nostri figli - riferisce il Presidente del Comitato Sacro Cuore di Maria, Giacomo Russo - e vorremmo farlo al meglio. Rendere più bello e animato il borgo tanto in estate quanto in inverno, consentirebbe non solo a coloro che lo vivono di poterlo fare nel migliore dei modi, ma si potrebbe realizzare un indotto che darebbe alle attività ossigeno per affrontare i difficili mesi invernali."