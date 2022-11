Castelvetrano, incivili continuano ad abbandonare di tutto. Ultimo gesto dietro Chiesa di San Giuseppe

di: Redazione - del 2022-11-18

Non bastano i segni di civiltà di attaccamento alla propria città, quando si notano incivili che, in barba a qualsiasi dettame, anche morale, si fermano con le proprie auto e lasciano sacchetti di spazzatura, vestiario e quant’altro anche nelle aiuole del centro.

L’ultimo gesto incivile quello di San Giuseppe, dietro la Chiesa, dove Luana Tramonte, titolare della New Flora Maliarda, da un po' di tempo ha speso proprie energie economiche per adottare le aiuole e contribuire a dare un aspetto più decoroso alla città.

Eppure, basterebbe andare presso i locali della Sager in via Partanna, dove si può conferire gratuitamente quello che normalmente non si può differenziare, come i vestisti o la plastica dura, per fare un esempio.

Ma è veramente difficile essere più civili? Le telecamenre inquadrano l’uomo mentre scende dall’auto per abbandonare i sacchetti. E se poi venisse contravvenzionato? Ma di questo se ne dovrebbero occupare altri.