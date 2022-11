Il Parco Archeologico di Selinunte tornerà a “splendere” di notte. Dalla Regione finanziamento da quasi 1,5 Milioni

del 2022-11-18

Il dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dopo aver approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione notturna dell’area archeologica, nei giorni scorsi ha determinato l’aggiudicazione in via definitiva della gara. Aggiudicataria è la ditta “Roma SRL”, che ha sede a Catania, per una somma di 1 milione e 470mila euro, a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020.

Riprenderanno, dunque, nel 2023 le visite in notturna nel Parco Archeologico di Selinunte. Stavolta, si potrà scoprire la storia della Sicilia attraverso un percorso illuminato, progettato dall’artista della luce Mario Nanni. Secondo il sito “do ut do” Nanni è un Progettista e artista della luce da quarant’anni usa la sua esperienza e la sua professionalità artigiana per sperimentare, creare, accompagnando progettisti di fama internazionale nei loro lavori per comporre una propria poetica progettuale.

Ideatore delle “poesie di luce”, che nel suo linguaggio artistico sono una forma di comunicazione evocativa attraverso immagini, racconti di luce fatti di icone e simboli, immagini in movimento, quali: ‘Da sempre per sempre’ (Palazzo della Mercanzia, Piazza della Signoria – Firenze 2011), ‘La luce della musica’ (Teatro alla Scala – Milano 2009), ‘Parete narrante’ (La biennale, Ca’ Giustinian – Venezia 2009), ‘O’dino, tracce di luce’ (Festival dei due mondi – Spoleto 2009). È stato il protagonista della stagione espositiva 2013 di Villa Panza, Varese, tra le più prestigiose istituzioni dedicate all’arte contemporanea, con la sua personale ‘Luce all’opera’.