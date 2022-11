Allerta meteo gialla per la giornata di oggi. Emesso bollettino dalla Protezione Civile

di: Redazione - del 2022-11-23

Allerta meteo gialla diramata per oggi a Castelvetrano e in tutta la Sicilia in generale. L’allerta è stata diramata dalla Protezione Civile della Regione Sicilia. Sono previste piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale e forti venti. Si invitano i cittadini alla prudenza.

Si avvisa la cittadinanza di evitare di sostare nei locali interrati e seminterrati e comunque posti al di sotto del livello stradale, di evitare, ove possibile, di transitare nelle zone di Piazza Amendola (stazione), Via Armando Diaz, Via Partanna, Via Trapani, Via Sapegno angolo Via Mazara, rotonda Via Selinunte, Via Caduti di Nassirya, SS 115 dir verso Selinunte e Zona Lottizzazione Saporito, zona Legno Dolce, rotonda Via Campobello, Via Seggio - prossimità Torrente Racamino.”