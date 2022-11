Castelvetrano, telecamere in azione e caccia agli incivili seriali. Alfano: “Multe a chi abbandona rifiuti”

di: Redazione - del 2022-11-24

Prosegue la caccia agli incivili seriali a Castelvetrano. Telecamere nascoste e multe sono gli strumenti in possesso del Comune e della Polizia Municipale per scoraggiare chi si ostina ad abbandonare rifiuti nelle strade e campagne meno frequentate.

In merito il Sindaco Enzo Alfano ha dichiarato:

“Queste sono immagini estrapolate da un sistema di sorveglianza che evidenziano l’inciviltà che purtroppo ancora alberga in alcuni residenti di Castelvetrano.

Naturalmente, anche questo soggetto, è stato opportunamente multato.

Resta l’invito reiterato a:

Non sporcare

Non usare sacchi neri

Denunciare gli illeciti di cui si viene a conoscenza

Castelvetrano pulita è un concetto, un risultato da raggiungere, facendo capire che pulito è meglio di sporco.

E non c’è nessuna scusa per non fare la raccolta differenziata, perché il servizio funziona, le informazioni su come e quando differenziare sono diffuse tramite Brochure e l’App Junker.

C’è tutto quel che serve per avere Castelvetrano pulita!”