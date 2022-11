Forti raffiche di vento e arbusti invadono carreggiate A-29. Personale Anas a lavoro

di: Redazione - del 2022-11-22

Lavoro intenso del personale dell’Anas sull’A-29 all’altezza di Castellammare in direzione a Palermo. Sono arrivate richieste di sgombero delle carreggiate invase da arbusti sdradicati dalla furia del maestrale che imperversa dalle prime ore del giorno. Per fortuna non si contano danni a persone e a cose con l’invito da parte della Polizia stradale ad una guida attenta e moderata.