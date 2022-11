Verso l'inizio dei lavori alla rete fognaria di Triscina. Appalto da quasi 14 Milioni e due anni di cantiere previsti

di: Redazione - del 2022-11-26

Tutto pronto per l’inizio dei lavori della nuova rete fognaria a Triscina, ma prima il Sindaco ha convocato un’assemblea dei cittadini (data slittata da concordare, non si svolgerà più il 29 Novembre).

I responsabili della ditta incaricata dei lavori ed i tecnici del Comune incontreranno i residenti, i quali potranno chiedere chiarimenti sui lavori che inizieranno a breve. Il progetto nella sua interezza era stato presentato lo scorso 21 Luglio presso l’aula del Sindaco Alfano.

“Poi - dice il primo cittadino - l’inizio è stato postergato per creare meno disagi alla borgata e alla sua viabilità, vista la massiccia presenza di molti villeggianti. I lavori interesseranno la frazione per circa due anni.”

L’opera costerà circa 14 milioni di euro, stanziati per convogliare i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia a Castelvetrano, che dista circa 12 km dalla frazione balneare. L’opera è tra quelle gestite dal Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni, dopo contenziosi vari con la vecchia impresa.

Un traguardo grazie all’iter procedurale della progettazione, fatta allora dal tecnico comunale Raffaele Giobbe. Nell’aula del Sindaco Enzo Alfano erano stati consegnati i lavori dal Consorzio Concise, che svolge la Direzione dei Lavori all’impresa appaltatrice Costruzione Dondi S.p.A..

Erano presenti tra gli altri il Subcommissario per la Depurazione Riccardo Costanza e la responsabile del procedimento Cecilia Corrao. Previsti 70 km di rete fognaria a Triscina ed un sistema di sedici sollevamenti che permetterà di superare i dislivelli esistenti e convogliare le acque nere, con una lunga condotta premente di oltre otto chilometri, all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia, i cui lavori di adeguamento sono in fase di ultimazione, sempre a cura del Commissario per la Depurazione.

“Si può aprire finalmente – spiegava il Subcommissario Costanza – il cantiere di un’opera attesa e necessaria, perché collegherà un’area balneare fin qui sprovvista di rete nera al rinnovato impianto comunale. Una soluzione – concludeva Costanza – che farà crescere la qualità ambientale di una località a forte vocazione turistica, la quale avrà anche un impatto economico positivo sul territorio”.

Esprime la sua soddisfazione il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, che così commenta:

“La rete fognaria di Triscina, che convoglierà i reflui fino all’impianto di depurazione di via Errante Vecchia, è un'opera che i cittadini di Castelvetrano attendono da sempre. L'opera è fondamentale per il recupero urbanistico della borgata.”

Nella foto il Sindaco Enzo Alfano, l’ex Assessore Mimmo Turano ed altri alla presentazione del progetto.