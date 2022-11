Gamification: le meccaniche dei videogiochi per il marketing e l’entertainment

di: Francesco Accardi - del 2022-11-29

Da qualche anno a questa parte si fa un gran parlare di gaming: il settore è in costante ascesa e, complici gli ultimi travagliati anni, sempre più persone giocano. D’altro canto, non è certo da ieri che l’uomo gioca: lo fa dall’inizio dei tempi, per socializzare, divertirsi, simulare attività che avrebbe svolto nella quotidianità. L’homo ludens, secondo la definizione dello storico Johan Huizinga, fa del gioco il fondamento dell’organizzazione sociale e culturale.

In questo contesto, la gamification si fa largo con forza nell’ambito del marketing e della comunicazione aziendale, ma anche in settori apparentemente lontani, come quello medico o educativo. D’altro canto, il web marketing sfrutta il cambiamento di comportamento delle persone, ormai connesse 24h su 24, vedi ad esempio le abitudini degli italiani su Internet al 2019 , che testimoniano un utilizzo massivo della Rete.

La gamification è un strategia adottata con sempre maggior frequenza da aziende di tutte le dimensioni e nasconde numerosi vantaggi.

Cos’è la gamification: definizione

La gamification consiste nell’utilizzare le meccaniche tipiche del gaming per coinvolgere gli utenti, aumentare l’engagement e migliorare la reputazione del brand. In altri termini, si tratta di sfruttare risorse e processi dei giochi applicandoli a contesti originariamente non ludici: lo scopo è indirizzare il comportamento delle persone attraverso ricompense, punteggi, gare, insomma tutto ciò che caratterizza e piace del gioco.

Il marketing conosce bene queste dinamiche e sa che possono aiutare a migliorare l’engagement ed incentivare la fedeltà al brand attraverso il divertimento. Non solo: la gamification aiuta anche a capire il comportamento delle persone e ad adattare le scelte di marketing a quanto emerge dai dati ricavati.

Perché la gamification funziona e quali sono i vantaggi

Come detto, la gamification prende in prestito dai giochi alcune dinamiche che li rendono appassionanti e divertenti: per esempio, i meccanismi di ricompensa dopo aver raggiunto un obiettivo minimo, le meccaniche delle slot machine per rendere sempre attrattiva l’attività, la difficoltà progressiva e crescente, tipica dei platform come Super Mario Bros (che di recente ha compiuto 35 anni ).

Le meccaniche e le dinamiche del gioco funzionano perché coinvolgono, innescano la produzione di serotonina e dopamina che crea un effetto di piacevolezza nelle persone, così come la competizione, tipica dei giochi a sfida.

Al piacere di raggiungere obiettivi, vincere una sfida od ottenere dei punti si unisce spesso l’idea di far parte di un circolo esclusivo, che può scatuire dall’ottenere premi destinati a chi raggiunge un determinato scopo, supera un livello di difficoltà elevato o sconfigge un avversario particolarmente ostico. Ecco perché garantire premi ad hoc per chi raggiunge determinati obiettivi può funzionare molto bene a creare un senso di appartenenza ad un circolo esclusivo legato al brand.

I vantaggi di adottare una strategia di gamification sono diversi.

In primo luogo, come già detto, cresce l’engagement, soprattutto se la strategia è cucita su misura del proprio cliente tipo: le ricompense generano piacere e senso di appartenenza.

Inoltre, la gamification diverte: giocare è un’attività stimolante, che fa nascere sentimenti positivi ed appaga l’animo. Utilizzare i meccanismi del gioco per divertire ha l’effetto collaterale di coinvolgere con maggior efficacia l’utente.

La gamification poi permette di delineare con precisione il tipo di persona con cui l’azienda ha a che fare: quello che in marketing si chiama target può essere descritto anche in base all’interazione generata dalla gamification.

Ultimo, ma non per importanza, la gamification aiuta ad accrescere e migliorare la brand reputation, la percezione della marca da parte delle persone: se un brand mi coinvolge, mi offre dei premi e delle ricompense, mi fa sentire parte di una comunità ed avrà da me molta più attenzione rispetto ad una marca che si “limita” a fare della semplice pubblicità.

Missioni, punteggi, classifiche: come attuare una strategia di gamification

Detto dei vantaggi, vediamo brevemente quali sono i meccanismi del gioco applicabili alla gamification.

Attribuire un punteggio al raggiungimento di obiettivi o come premio per l’attuazione di alcuni comportamenti non solo provocano reazioni chimiche che provocano piacere, ma stringono a sé le persone, accrescendo la fedeltà al brand.

Affidare missioni per sbloccare ricompense è un’altra ottima strategia per attirare e fidelizzare il pubblico: sconti, promozioni e bonus vari sono più allettanti se ottenuti dopo aver raggiunto un obiettivo perché ripaga dello sforzo.