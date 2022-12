Santa Ninfa, successo per iniziativa di Comune e scuola contro la violenza sulle donne ed il revenge-porn

di: Redazione - del 2022-12-01

Due giorni di incontri, confronti, riflessioni sui diritti umani, la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, con un occhio rivolto anche alla violenza sui minori. Incontri, confronti e riflessioni rivolti a docenti, genitori e studenti. L'iniziativa è stata promossa dal Comune e dall'Istituto comprensivo «Luigi Capuana», con la collaborazione dell'Associazione «Mete onlus».

Vi hanno partecipato, per la parte istituzionale, il Sindaco Giuseppe Lombardino, l'Assessore alla Cultura Linda Genco e la Dirigente del «Capuana» Maria Letizia Natalia Gentile, mentre l'ospite è stata la sociologa Giorgia Butera, che ha affrontato il tema del sexting e del revenge-porn.

A conclusione della manifestazione, gli studenti del «Capuana» hanno inscenato un flash-mob in piazza Libertà.

«Il sexting, lo scambio di messaggi di testo, foto o video a carattere sessualmente esplicito - sottolinea l'Assessore Genco -, non rappresenta un fenomeno nuovo; di nuovo ci sono solamente i mezzi che vengono utilizzati: chat e web.

Tutto ciò ha abbassato l'età dei soggetti che vengono coinvolti nella pratica, rendendo doverosa la trattazione dell'argomento anche in una scuola primaria di secondo grado. È necessario, per prevenire danni che possono essere irreparabili, informare su quelle che potrebbero essere le deleterie conseguenze sia per le "vittime" che per i "carnefici"».

Nella foto, gli studenti in piazza con il Sindaco Lombardino e l'Assessore Genco