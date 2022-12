Selinunte, domenica alle 12 presso Baglio Florio progetto speciale “Suono Santo Subito”

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-02

“Si svolgerà giorno 4 di Dicembre 2022 alle ore 12.00 presso il Baglio Florio all’interno del Parco Archeologico di Selinunte il progetto speciale “Suono Santo Subito - Il mio corpo fiorisce da ogni vena” direttamente promosso dall’Assessorato alla Cultura e dell’Identità Siciliana e prodotto dall’Associazione Acustico Caustico.

Suono Santo Subito

Il mio corpo fiorisce da ogni vena

Azione performativa site specific

Concept: Mara Rubino, Benedetto Basile

Interpreti: Mara Rubino, Benedetto Basile

Musiche originali: Benedetto Basile

Liberamente ispirata al Libro Rosso di Jung, la performance è un viaggio onirico, un cammino interiore alla scoperta del Sé più profondo. Indaga il corpo come forma in cui l’Io si manifesta, una forma non scelta consapevolmente nella quale l’Io si trasforma continuamente, attraverso il quale l’Io conosce, percepisce, si definisce in uno slancio verso la libertà dell’essere.

La liberazione del sé procede dal conflitto danzato corrispondente allo stadio della “Nigredo” nel processo alchemico. Questa crisi, la perdita di ogni riferimento, dà luogo alla morte di tutto ciò che era, il corpo si trasforma e si purifica attraverso un flusso di visioni e suoni che corrisponde nella visione alchemica alla fase “Albedo”.

Il corpo abitato e manifesto dialoga con i luoghi in cui viene accolto, indaga lo spazio esteriore ed interiore, lo attraversa e si fa attraversare, diventa trasparente a sua volta, rivela nel movimento la memoria del luogo, si carica di nuove suggestioni, entra in risonanza con le superfici ed i suoni che lo abitano.

Reinventando l’architettura e la natura, il corpo si ricompone, ritorna verso il centro come nella fase alchemica della Rubedo.

Qui, il corpo fiorisce nella dualità ricomposta.

Ingresso gratuito.

Infoline: 351 698 1194”