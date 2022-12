del 2022-12-03

In foto: auto in fiamme, foto archivio

Auto a fuoco ieri sera a Castelvetrano. Ad essere avvolta dalle fiamme una Fiat Grande Punto in via XXIV maggio. Non si esclude che sia stata una perdita di benzina ad innescare l’incendio che ha distrutto l’auto nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano.