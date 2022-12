Tra emergenze e vite da salvare. Il castelvetranese Antonello Basone in prima linea a Lampedusa in soccorso dei migranti

di: Redazione - del 2022-12-05

C’è anche un castelvetranese in prima linea nella cura e nell’accoglienza degli immigrati che arrivano numerosi a Lampedusa dopo viaggi lunghi e difficili in mare. Si tratta di Antonello Basone, rianimatore dell’elisoccorso in servizio a Lampedusa dove, tra elisoccorso ed emergenze da gestire, Antonello ha affrontato tante emergenze e salvato molte vite.

Di un recente salvataggio ci ha parlato in questi giorni: "Ultimamente abbiamo soccorso, rianimato, stabilizzato e trasferito all’ospedale di Agrigento un giovane immigrato originario del Mali, che faceva parte dei 40 immigrati sbarcati sull’isola. Nel gruppo c’erano anche dei morti ed alcuni dispersi".

Un lavoro difficile con molte responsabilità e non possiamo che essere orgogliosi di avere un nostro concittadino sempre in prima linea nell’aiuto a chi rischia la propria vita mettendosi in viaggio, con la speranza di avere un avvenire migliore.