Tragedia sfiorata per un castelvetranese a Catanzaro. Il padre: "Ringrazio il suo angelo custode"

di: Redazione - del 2022-12-05

Poteva finire in tragedia una normale uscita con un collega per un giovane castelvetranese specializzando in Medicina. Un po’ di fortuna e la freddezza di un amico lo hanno salvato dalla forza di un torrente in piena che ha travolto l’auto che stava percorrendo un ponte nel tragitto il quale avrebbe condotto Fabio Basone verso casa.

A raccontare la brutta vicenda con finale lieto è stato il padre Antonello:

"4 Dicembre 2022, ore 4:20. Ricevo una telefonata dai Carabinieri di Soverato, i quali mi informano che è stata ritrovata la macchina del mio Fabio dai sommozzatori in quel di Catanzaro, dove mio figlio si trova per motivi di studio, ma non riescono a trovarlo. Dopo un attimo di sgomento, faccio o, perlomeno provo a fare, un reset dei miei pensieri e chiamo Fabio al telefono, che mi risponde prontamente.

Sentire la sua voce mi ha provocato una sensazione di felicità, di cui non saprei definire l’entità, imparagonabile a nessuna delle sensazioni più piacevoli che io abbia provato in tutta la mia vita. Mi racconta che è stato travolto da un torrente in piena per una pioggia improvvisa e violenta, di quelle che ormai siamo abituati a sentire negli ultimi anni, mentre percorreva in macchina, insieme ad un suo collega, la strada di ritorno a casa in un tratto che è il letto di un torrente.

Era l’una di notte, buio totale. Quando sono riusciti ad uscire dalla macchina, mio figlio stava annegando. Il suo collega ha trovato appiglio in un canneto ed è riuscito a prendergli la mano, riuscendo a metterlo in salvo.

Ho informato i Carabinieri che Fabio ed il suo collega stavano bene. Ho chiesto compagnia a un infermiere, mio amico. Ci siamo messi in macchina e siamo partiti per Catanzaro. Ho fatto il viaggio con un po’ di tensione addosso, ma quando l’ho visto mi si è riempito il cuore. L’ho abbracciato, gli ho dato un bacio nella fronte, ho abbracciato e ringraziato il suo collega.

Dentro di me è stata una grande festa, la festa più grande della mia vita. Grazie al suo angelo custode che lo ha protetto. Grazie al mio amico infermiere Giosi Zito. Grazie ai miei amici, che mi sono stati vicini tutta la giornata. Grazie a Fabio di avermi regalato oggi questa gioia immensa."