Incidente mortale per un 44enne tunisino sulla SP51 in direzione Torretta. Ecco la possibile dinamica del sinistro

di: Redazione - del 2022-12-05

Ieri sera abbiamo raccontato della morte di un giovane tusinisino di 44 anni deceduto a seguito di un incidente, avvenuto alle 18 circa, mentre si trovava a bordo del suo scooter sulla SP 51 in direzione Torretta Granitola, dove l’uomo abitava e lavorava come bracciante agricolo.

In base alle prime ricostruzioni, è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro mortale.

Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è caduto a terra, strisciando sull'asfalto. La morte è dovuta, probabilmente, al trauma cranico subìto a seguito della caduta, considerato che non indossava il casco protettivo.

Dell'accaduto sono stati avvisati i partenti più prossimi, residenti in Francia. È stata data notizia dell'incidente mortale anche al Magistrato reperibile della Procura di Marsala.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia Municipale di Campobello di Mazara per i rilievi del caso e gli atti conseguenti.

Al momento il veicolo è posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso e per escludere, in maniera certa, il coinvolgimeno di altri veicoli.