La speranza dell'Italia di tornare ai Mondiali

di: Luca Beni - del 2022-12-07

In qualsiasi latitudine del pianeta, un evento come quello dei mondiali di calcio attira l'attenzione degli appassionati di questo sport, i quali aumentano in modo esponenziale proprio in occasione di questo torneo. E sebbene quest'anno le esigenze climatiche abbiano spinto a disputare i mondiali in Qatar, un paese dove le temperature sono eccessive in estate, e l'assenza dell'Italia, eliminata dalla Macedonia, privi la competizione della presenza dell'amata nazionale azzurra, la forza del torneo iridato è più forte che mai.

Perché è da ormai quasi 100 anni che questa competizione ha assunto le caratteristiche di quella più seguita in assoluto, vista la sua capacità di essere totalmente universale, aumentando la passione dei tifosi delle nazionali impegnate in questo certamen. Anche in Italia, dove nel periodo compreso tra il 20 Novembre ed il 18 Novembre i tifosi degli azzurri dovranno cercare un'altra nazionale da sostenere, l'importanza del grande evento si fa sentire, con la speranza di poter tornare quanto prima a parteciparvi.

Dopo il sorteggio svoltosi mesi fa per organizzare il calendario dei mondiali che si può consultare online tra match live, conclusi e programmati, è cresciuta in Italia la delusione per la mancata partecipazione, eppure sarà proprio guardando il grande evento da casa che si potrà fare ammenda tornando quanto prima, e più motivati che mai, a disputare un mondiale. I campioni d'Europa 2020, che l'anno scorso furono capace di battere l'Inghilterra in quel di Wembley, dovranno voltare pagina e cercheranno di fare tesoro di questa delusione per poi riuscire a qualificarsi alla prossima edizione, che nel 2026 prevede la partecipazione di ben 48 nazionali.

Del resto, a parte le ultime due edizioni, nelle quali ha clamorosamente inciampato, la nazionale azzurra ha sempre disputato questo torneo dal 1958, ultimo anno nel quale non era riuscita a classificarsi. Adesso, tuttavia, il cambio di generazione imposto dal commissario tecnico Roberto Mancini ha come obiettivo quello di potersi preparare nel migliore dei modi per il torneo che vedrà come organizzatori tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Tornare negli USA, inoltre, sarà senza dubbio una grande motivazione per gli azzurri, che nel 1994 realizzarono una gran performance, arrivando fino alla finale grazie al contributo eccezionale di un superbo Roberto Baggio, all'epoca numero 10.

L'obiettivo di tutti gli italiani è quello di tornare nuovamente a godere di una nazionale ai mondiali, quel torneo che gli azzurri hanno vinto quattro volte, piazzandosi così per il momento al secondo posto insieme alla Germania e godendo di una fama di nazionale nobile. Nonostante il durissimo crollo recente a livello mentale, confermato dalle due edizioni di seguito senza riuscire a presentarsi al grande evento, gli azzurri sanno di dover ripartire dal basso, ossia con più umiltà.

Partendo dai vari Donnarumma, Gnonto e Tonali, gli atleti con più esperienza e qualità tirati fuori dai settori giovanili nostrani, si potrà riuscire a ritrovare una dinamica positiva e concreta. Aver visto da lontano i mondiali di Qatar è stata la triste conseguenza di un fallimento temporaneo. Per il futuro, tuttavia, ci sarà la motivazione di cancellare questi tristi episodi e recuperare il prestigio perduto.