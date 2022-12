Campobello, ripartito servizio spazzamento stradale meccanizzato. Ecco le vie interessate

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-06

"È ripartito da ieri il servizio di spazzamento stradale disposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione ed eseguito, con mezzi meccanici, dalla ditta Multiecoplast – Gilma, che espleta la raccolta differenziata dei rifiuti in tutto il territorio comunale.

Il servizio, che si aggiunge quindi a quello di spazzamento manuale con l’obiettivo di migliorare la pulizia ed il decoro del territorio comunale, interessa le principali vie cittadine ed è segnalato da apposita cartellonistica in cui sono indicati i tratti di strada in cui sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6 alle ore 8 del mattino.

S’invita, pertanto, la cittadinanza a rispettare tale segnaletica, al fine di consentire ai mezzi di espletare in maniera idonea e completa il servizio.

A partire dalla prossima settimana inizieranno, dunque, anche i controlli da parte della Polizia Municipale, che disporrà la rimozione forzata nei confronti dei veicoli che dovessero sostare, dalle 6 alle 8, nelle vie interessate dal servizio e riportate nella tabella allegata."