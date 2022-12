Al via collaborazione tra i B&B di Selinunte, Parco Archeologico e CoopCulture in occasione di “Natale in Musica”

del 2022-12-08

L’associazione dei B&B Terra d’InCanto in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte, CoopCulture e Palermo Classica, in occasione degli eventi Natale in Musica propone un pacchetto completo, rivolto a coloro vogliano rendere questa esperienza ancora più unica.

Il pacchetto proposto comprende:

PERNOTTAMENTO presso strutture ricettive convenzionate - COLAZIONE presso strutture ricettive o bar convenzionati. - BIGLIETTO d’ingresso per visita al Parco Archeologico di Selinunte.

BIGLIETTO d’ingresso per assistere allo spettacolo di musica classica che si svolgerà al Baglio Florio all’interno del Parco Archeologico e cocktail di benvenuto.

NAVETTA a/r per il trasferimento dalla biglietteria al Baglio Florio. - CENA presso ristoranti convenzionati (bevande escluse). - DEGUSTAZIONE di prodotti tipici presso strutture convenzionate.

COSTO TOTALE DEL PACCHETTO PER 2 PERSONE € 160,00.

Per ulteriori informazioni o per acquistare il pacchetto, contattare i seguenti numeri: +393281949796 (Vincenzo) +393280525672 (Maria) +39368591441 (Libero) Oppure inviare una mail all’indirizzo: info.[email protected] Si consiglia di prenotare il pacchetto almeno 2 giorni prima dalla data del concerto.

L’associazione dei B&B Terra d’InCanto è orgogliosa di aver avviato questa collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte. Ciò fa ben sperare in un futuro migliore per il nostro Territorio.