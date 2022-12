Il corteo storico-religioso di Castelvetrano dell’8 Dicembre. E il presepe vivente in arrivo.

di: Rosalia Elena Mazzola - del 2022-12-09

Immersi in un’area Natalizia, in vista dell’8 di dicembre, per l’Immacolata Concezione come tradizionale apertura delle decorazioni e festeggiamenti di Natale, Capodanno e Befana, si è tenuto un corteo storico- religioso. L’associazione “Perla Imperiale”, con responsabile Carlo Salluzzo, in quell’evento il Babbo Natale, in apertura dei festeggiamenti ha organizzato un Calendario Eventi 2022. Il corteo è partito da Piazza Matteotti, attraversando Via Vittorio Emanuele e arrivando fino al Sistema delle piazze, dove ad attendere c’era un'altra animazione per i piccoli.

Con gli elfi che aiutavano a scrivere le letterine a Babbo Natale con tema “il mondo che vorrei” e donavano caramelle, lo zucchero filato che si poteva prendere in un angolo, e Babbo Natale pronto ad accogliere e ascoltare ogni bimbo, la Società Operativa si è tinta di festa ed energica area natalizia. Il corteo capitanato da Babbo Natale e i costumi dei cartoni, veniva seguito dagli elfi che ballavano e animavano, da bambini travestiti da angioletti, dall’asinello e un tenerissimo coniglietto, e dai figuranti con indosso abiti dell’anno zero come raffigurazione del presepe vivente. L’evento è stato ben accolto dalla popolazione, vista la capienza delle persone a seguito del corteo fin alla piazza.

Gli scatti di apprezzo e gioia lasciano sperare che il gesto sia stato accolto con favore positivo. Tra l’altro Babbo Natale sembra aver preso sulle sue gambe ben 250 bambini, sempre con voglia di festeggiare. Con un’aria natalizia non da sottovalutare “il mondo incantato di Babbo Natale” è stato molto affollato da grandi e piccini che volevano salutare Babbo Natale e fare con lui qualche foto. Gli elfi che emanavano allegria accoglievano le famiglie verso la befana e Babbo Natale, e qualche figurante del presepe si lasciava scattare delle foto fuori dall’edificio. Inoltre, quest’evento ha rappresentato una sorta di presentazione del presepe vivente, che invece aprirà le porte, presso le catacombe della Chiesa Cappuccini per i giorni, 11, 17, 18, 26 Dicembre e 5,6 Gennaio.

"Sperando che il gesto sia stato apprezzato, invitiamo a partecipare a questi altri eventi, nella speranza che queste feste possano portare gioia e felicità. Si ringrazia per le scenografie Antoniana Bua e Valentina Guarino, Stefania Cusumano per lo zucchero filato, e le mascotte della Disney Fiorella D’angelo, tutti gli elfi e soci dell’associazione", questo l'appello da parte degli organizzatori.