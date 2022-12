Campobello, Bonus asili nido. Istanze entro il 21 Dicembre

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-09

"Il Sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che l’Amministrazione comunale ha intenzione di erogare un contributo economico destinato alle famiglie campobellesi con bambini dai 3 ai 36 mesi che frequentano asili nido.

Il sostegno economico, che sarà finanziato con fondi statali, ha l’obiettivo di favorire l’incremento del numero di bambini che può accedere al nido.

L’importo massimo del rimborso per l’anno 2022, in relazione all’effettiva frequenza del bambino, sarà di:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro per 12 mesi di frequenza;

- 2.500 euro per i nuclei familiari con Isee da 25.000 a 40.000 euro per 12 mesi di frequenza;

- 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee da 40.000 euro in poi per 12 mesi di frequenza.

L’importo mensile dei contributi economici a rimborso delle spese sostenute sarà pari alla retta mensile del nido frequentato e, comunque, non potrà superare le somme sopraindicate.

Le istanze, compilate secondo il modello allegato all’avviso e pubblicato sul sito istituzionale del Comune (al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/campobello/albo/albo_dettagli.php id=10586&CSRF=8808e64fb74394ba079a9b30ff325b9f ) dovranno essere presentate al Comune entro il 21 Dicembre, secondo una delle seguenti modalità:

- brevi mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in via Mare n. 2 dal lunedì al venerdì (ore 9 – 13) e nelle ore pomeridiane del lunedì e mercoledì (dalle 15 alle 18).