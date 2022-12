Campobello, al via da oggi fino all'11 Dicembre edizione 2022 "Trofeo Cave di Cusa"

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-09

"Si svolgerà da oggi fino all’11 Dicembre il "Trofeo Cave di Cusa" edizione 2022, gara valida per il Trofeo Nazionale Regolarità (TNR) Auto Storiche e Moderne organizzata dall’A.S.D Cave di Cusa – Scuderia Automobilistica.

Come ogni anno sono tantissimi i partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia che metteranno a bel vedere le loro auto storiche attraversando parte della incantevole Valle del Belice. Difatti il Trofeo si svolgerà prevalentemente nella località di Campobello di Mazara, anche se poi si sposterà a Torretta Granitola, Tre Fontane e fino ad arrivare a Borgata Costiera, frazione del Comune di Mazara del Vallo. Con partenza alle ore 09.31 di sabato 10 Dicembre, i partecipanti di questa edizione affronteranno ben 62 prove cronometrate, 200 km di percorso e avranno anche l’opportunità di accedere a 2 premi facoltativi.

Il programma prevede, nella giornata di oggi, le verifiche pre-gara, che si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 19.00 all’Hotel Zahira di Tre Fontane (base logistica del trofeo), mentre alle 20.30 a Campobello di Mazara avrà inizio un torneo facoltativo dedicato ai 60 anni della regolarità Coppa dott. Antonino Buffa, che si concluderà alle ore 22.00 con la premiazione.

Il programma andrà avanti con la giornata principale del Torneo, ovvero quella di sabato 10 Dicembre dove, nella prima mattinata, verranno fatte le dovute verifiche di gara e alle ore 09.31 vi sarà la partenza della prima vettura da via Garibaldi a Campobello di Mazara. Alle ore 11.15 si arriverà a Torretta Granitola, mentre alle ore 14.00 si giungerà al Zahira hotel di Tre Fontane per il pranzo. Nel pomeriggio si ripartirà alla volta di Borgata Costiera, si ripasserà da Tre Fontane e si arriverà alla fine del percorso per le ore 18.11 in Piazza Stazione a Campobello di Mazara. In serata poi si svolgerà la premiazione.