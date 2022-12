Santa Ninfa, ancora un intervento per riparare le perdite idriche

di: Redazione - del 2022-12-13

Un nuovo intervento straordinario di riparazione delle falle nella rete idrica è stato deciso dall'Amministrazione Comunale. Rete idrica che, come scrive il responsabile del settore tecnico del Comune, Vincenzo Morreale, «si presenta in condizioni di degrado tali che abbisogna di continui e necessari interventi di manutenzione rivolti principalmente alla riparazione di perdite che compaiono quasi quotidianamente».

I lavori spetterebbero all'Ente acquedotti siciliani, posto in liquidazione nel 2020 dalla Regione e da tempo non più in grado di effettuare le opere di ripristino. L'Amministrazione Municipale si vede quindi costretta all'intervento sostitutivo, sia per garantire la regolare distribuzione idrica che per salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.

Con una apposita determina è stata impegnata la somma di 5mila euro per l'intervento, affidato all'impresa «Granello» di Santa Ninfa.

Si tratta del terzo intervento deciso quest'anno: per il primo il Comune aveva speso 15mila euro, per il secondo ulteriori 10mila. Somme prelevate dal bilancio municipale ma che andrebbero addebitate all'Eas, che però, per decreto del presidente della Regione, non gestisce più le reti idriche. Saranno quindi eventualmente compensate con le tariffe dovute per le utenze comunali.