Castelvetrano, importanti iniziative per centro storico. Arrivano anche protagonisti della serie "Amici"

di: Redazione - del 2022-12-14

Bella iniziativa da parte dei commercianti del centro storico di Castelvetrano, che a loro spese hanno programmato una serie di importanti iniziative spalmate nel corso anche del prossimo anno. Intanto arrivano alcuni protagonisti della fortunata serie "Amici" di Maria De Filippi.

Sabato 17 e domenica 18 dalle 17:00 i fan potranno incontrare Devil, il giovane noto ballerino, Lorenzo Iucarà, Emanuele Avino e Luigi Ermanno Frazza in piazza Matteotti. "L’iniziativa - precisa il Presidente dell’Associazione Nino Biondo, titolare di Bini Calzature - è finalizzata ad una rinascita del centro storico di Castelvetrano e per tale motivo voglio ringraziare i protagonisti di questo e dei prossimi eventi in programma, cioè tutti i colleghi commercianti.

Ho trovato collaborazione anche in persone esterne come Noemi Zizzo e Melissa Salerno, che ci hanno dato una grosso aiuto organizzativo. Anche commercianti non del centro, come Casa Leader, hanno messo a disposizione le luminarie.

Non vorrei dimenticare nessuno, ma ringrazio anche Nino Romano, Presidente della locale Pro Loco Castelvetrano Triscina, che ha fatto la sua parte. Siamo aperti a recepire suggerimenti e consigli, sicuri che bisogna fare rete".