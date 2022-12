Demolizione edificio storico in via Garibaldi. Nota di Italia Nostra

del 2022-12-13

La demolizione dell’edificio storico in via Garibaldi (cortile Allegra) fa discutere e Italia Nostra interviene per chiedere chiarimenti alla luce delle restrizioni normative esistenti alla luce dell’interesse storico dell’edificio. Di seguito il testo della nota stampa firmata da Pietro Di Gregorio, Presidente della sezione di Castelvetrano di Italia Nostra Onlus:

“Premesso:

a) che l’edificio in questione ricade all’interno della Z.T.O. A1 del P.R.G. di Castelvetrano, che è normata quale zona di recupero dell’edilizia esistente;

b) che anche nel caso di edificio pericolante è necessario il parere preventivo della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani;

c) che i Centri Storici sono da considerarsi beni culturali ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42 (Codice dei Beni Culturali);

Considerato che allo stato attuale non è comprensibile a che titolo è stata rilasciata l’autorizzazione alla demolizione, Italia Nostra onlus chiede ai sensi:

1) Legge 241/1990 e s.m.i.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

2) DPR 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”.

3) Disciplinare in materia di Accesso civico e Accesso Documentale approvato con Decreto del Direttore Generale prot. N. 45738 del 30.12.2021 l’accesso agli atti Amministravi con i quali è stata autorizzata la demolizione di che trattasi.”