Anche a Castelvetrano, Santa Ninfa e Partanna il 17 e 18 Dicembre torna il Cuore di cioccolato Telethon

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-15

"Anche nel 2022 torna il Cuore di cioccolato Telethon, il regalo perfetto che sostiene la ricerca che sta aiutando molti bambini con una malattia genetica rara a diventare grandi. Il Cuore di cioccolato Telethon, il dolce cuore che sostiene la ricerca, è disponibile quest’anno in una nuova elegante confezione illustrata e nei tre squisiti gusti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi). Ancora una volta il Cuore è firmato Caffarel, da anni garanzia di bontà.

Il Cuore è il regalo natalizio perfetto grazie alla qualità della materia prima, all’elegante confezione colorata, in cartone rigido, conservabile e riutilizzabile, ma anche grazie alla shopper di carta coordinata, che riceverai sempre in omaggio per confezionare al meglio il tuo dono. Sulle confezioni è presente poi un QR Code da inquadrare con lo smartphone per scaricare una sorpresa speciale.

Saremo nelle piazze di Mazara (Pza Mokarta, Cristo Re, S.Maria di Gesù), Partanna (Chiesa Madre), Campobello (Chiesa Madre), Marsala (Chiesa Sant’Anna), Castelvetrano (Keidea) e Santa Ninfa (centro) il 17 e 18 Dicembre con i nostri banchetti di raccolta fondi, dove a fronte di una donazione potrai scegliere il Cuore di cioccolato che preferisci e donare così alla ricerca.