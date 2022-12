“Le classiche multe di fine anno (spesso già pagate) e le ansie ingiuste per i cittadini”. Lettera al Direttore

di: Redazione - del 2022-12-17

Si avvicina la fine dell’anno e le multe arrivano copiose con l’obiettivo da parte delle varie amministrazioni di evitare la prescrizione dei diritti di credito. A raccontarci la sua esperienza personale Stelio Manuele:

"Caro Direttore, in questi giorni sono stato, mio malgrado, testimone di una deprecabile ed illegittima disfunzione della gestione dell’attività amministrativa concernente la riscossione delle multe contestate che il corpo di Polizia Municipale opera nella nostra città con raccomandate di messa in mora fasulle.

Qualche giorno fa ho trovato nella cassetta delle lettere tre avvisi di giacenza di raccomandate che, essendo assente, non mi sono state consegnate e, pertanto, mi sono dovuto recare presso l’Ufficio Postale Centrale per il ritiro delle stesse, previa lunga attesa in fila di oltre mezz’ora.

Con sorpresa ho ricevuto dal Corpo di Polizia Municipale della mia città natale tre raccomandate, con le quali mi si contestava di non aver pagato nel 2018 tre multe per violazione transito in Zona T. L. (meritate e giustamente contestate), con conseguente messa in mora ed avviso che, in mancanza di sollecito pagamento, si sarebbe proceduto all’iscrizione a ruolo con una maggiorazione ulteriore del 10% ogni semestre dal 2018.

La somma totale che avrei dovuto pagare subito ammontava ad euro 427,70 che, in caso di ulteriore mancato pagamento, sarebbe poi aumentata dell’80% in totale, con il rischio della procedura esecutiva. Avrei dovuto pagare una somma di circa 800 euro. Ergo, la lettura delle tre raccomandate mi ha recato qualche apprensione perchè, pur essendo certo di aver sempre pagato le multe, a fronte di verbali di contestazione dell’anno 2018, temevo con grande rabbia di non riuscire a recuperare le ricevute postali con la conseguenza di dover subire, a causa dell’attività messa in opera dal Corpo della Polizia Municipale, un danno non indifferente ed ingiusto.

Infatti, a fronte della dichiarazione formale di mancato pagamento delle multe da parte dei Vigili Urbani, il cittadino "è nudo" ed ha sempre torto!

Per fortuna, cercando fra le mie carte, ho trovato le tre ricevute postali dei pagamenti effettuati, così ho potuto informare telefonicamente dell’errore che hanno compiuto i Vigili Urbani. La storia, come tante vicende di mala gestione della Pubblica Amministrazione, si sarebbe potuta considerare superata, se nel corso della telefonata non mi fosse stato data una giustificazione "scarica barile" assurda e strampalata.

La causa della grave disfunzione dell’operato del Corpo della Polizia Municipale, compiuto nella fase di verifica dei pagamenti delle multe ricevute, è da imputare alla Posta, che non trasmette al Comune i bollettini di pagamento (SIC).

Questa giustificazione, ammesso fosse vero che la Posta non trasmetta i bollettini dei pagamenti ricevuti (e non è vero per esperienza diretta di correntista), è del tutto campata in aria, perchè non è consentito ad una Pubblica Amministrazione di adottare atti amministrativi punitivi per i cittadini, fondati su dati ed elementi non verificati e certi, peraltro avendo la consapevolezza che verosimilmente, pur essendo infondata la contestazione del mancato pagamento, molti cittadini in buona fede, che hanno smarrito o non trovano più la ricevuta, debbano pagare una seconda volta con una sanzione maggiorata di interessi e spese di procedimento e notifica.

Sotto il profilo del buon andamento e della correttezza amministrativa, non è consentito agli uffici pubblici, come avvenuto nei miei confronti, scaricare sui cittadini le proprie incapacità organizzative.

Infine, un’ultima negativa annotazione finale: la prassi seguita dal corpo di Polizia Municipale non ha generato solo un noioso disturbo per chi scrive, ma anche, ed è più grave, un danno per il Comune e, verosimilmente, un’ipotizzabile responsabilità contabile.

Non può negarsi, infatti, che, pur avendo consapevolezza che potevano non sussistere i mancati pagamenti delle multe, si sono inutilmente consumate risorse umane, con relativi costi degli stipendi, per concretizzare il formale procedimento amministrativo di tre costituzioni in mora e diffida al pagamento, ex artt. 1219 e 2943 c.c., dimostratisi assolutamente infondati ed inutili, oltre al costo delle raccomandate.

Una spesa inutile per il Comune!

Manuele Stelio"