Università: una formazione su misura ai tuoi ritmi di studio ed impegni personali

di: Publiredazionale - del 2022-12-16

La prima domanda che facciamo a chi si rivolge a noi è: Cosa ti aspetti dall’Università? E la risposta è sempre uguale: Innanzitutto un’esperienza di orientamento. Ed è proprio l’orientamento il primo step di cui ci occupiamo, perché rappresenta un’interessante opportunità formativa che coinvolge i futuri studenti nell’analisi delle variabili che supportano la scelta del percorso universitario. Iscriversi all’università è una scelta, che per ciascuno può nascere da motivazioni diverse, ed essere guidata da intenzioni differenti.

Formasys srl ha un’ampia offerta formativa, che permette di iscriversi ad un corso e accedere all’Università telematica. In base alle proprie ambizioni, si può scegliere fra diversi indirizzi di studio, che includono sia percorsi triennali che quinquennali. E qualunque sia la scelta, per cominciare quest’avventura, si può contare sull’aiuto di professionisti dell’orientamento e della formazione, in modo che si possa intraprendere questo nuovo cammino in tutta serenità. E non solo grazie ai loro servizi di orientamento didattico, ma anche attraverso l’assistenza burocratica e amministrativa. In questo modo non avrete mai dubbi su come procedere perché ci sarà sempre Formasys ad aiutarvi.

Il centro studi Formasys è in partnership con L’Università E-campus, Mercatorum e San Raffaele.

Il ventaglio di scelta è molto vasto e adatto ad ogni tipo di richiesta. Tutti i corsi di laurea – triennali e magistrali – si basano su una formazione che si adatta ai propri ritmi di studio e impegni personali. Questo significa che si potrà seguire le lezioni direttamente online, dove e quando si vuole, accedendo alla piattaforma digitale del proprio corso di laurea, dove si può anche scaricare i materiali didattici da studiare.

L’Università E-Campus è uno dei principali atenei online d’Italia, conta oltre 50.000 iscritti ed un numero di corsi in crescita costante. E-Campus è strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo di studio rilasciato, ma ha una diversa modalità organizzativa delle lezioni: gli studenti possono seguirle online dal proprio computer o dall’App Mobile in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale online e le uniche attività indispensabili da svolgere in presenza - nelle sedi accademiche - sono gli esami e la discussione della tesi. La struttura tecnologica dell’Ateneo, tra le più avanzate, è progettata per realizzare un VLE (Virtual Learning Environment, Ambiente Virtuale d’Apprendimento) in grado di integrare tutte le funzioni che il web rende disponibili per ogni allievo (lezioni, verifiche, ricevimenti, placement, stage, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, etc.).

L’Università Mercatorum, l’Università Telematica delle Camere di Commercio, si avvale dell’esperienza in campo nazionale ed internazionale delle imprese Made in Italy di successo. Studia e sostieni gli esami online unicamente in una delle oltre 50 sedi sul territorio. La piattaforma didattica Mercatorum dà la possibilità di seguire i corsi online tramite pc, smartphone o tablet. I titoli accademici conseguiti alla fine dei percorsi formativi sono riconosciuti dal MIUR.

L’offerta didattica dell’Università San Raffaele, è erogata in modalità E-Learning, attraverso l’utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la fruizione del materiale didattico anche a coloro che, per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne sarebbero esclusi.

Oggi, chi sa essere ambizioso, investe su se stesso e sulla propria istruzione, ha l’atteggiamento giusto. (John Elkann)

Le nostre Sedi

Alcamo

Viale Italia, 35

0924.24638

Castelvetrano

Via Virgilio Titone, 5

0924.81347

Trapani

Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice

0923.581106