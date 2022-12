Santa Ninfa: La biblioteca al plesso «Rosmini» e la promozione della lettura che comincia a scuola

del 2022-12-17

L'amore per i libri comincia a scuola. Sembra scontato ma non è così. Perché la lettura per i testi che non siano esclusivamente quelli delle materie scolastiche, e quindi legata allo studio diretto, è come un binario che si snoda parallelo, a volte senza incontrare mai l'altro. Da alcune settimane il plesso «Rosmini» (sede della scuola primaria), che fa capo all'Istituto comprensivo «Capuana», ha una biblioteca attrezzata. Si tratta del completamento del percorso «Io leggo perché», iniziato lo scorso anno e curato dalla referente dell'iniziativa, l'insegnante Vita Maria Catania.

Un'iniziativa organizzata dall’Associazione italiana editori, che ha come obiettivo quello di creare e sviluppare le biblioteche scolastiche, invitando tutti i cittadini all'acquisto di libri nelle librerie convenzionate con le scuole, da donare poi agli istituti aderenti. Il «Capuana» è iscritto nell'apposita piattaforma ed è "gemellato" con le cartolibrerie cittadine.

La scuola invia alle cartolibrerie l'elenco dei libri "desiderati", suggerendo i titoli che prioritariamente desidera ricevere. Il resto lo fanno coloro che materialmente decidono di acquistare i libri da donare alla biblioteca scolastica. Tutti i libri donati durante lo scorso anno scolastico sono stati catalogati e sistemati in una libreria situata in una stanza al primo piano della scuola. Oltre ai libri regalati dalle famiglie, altri libri usati sono stati donati e la scuola, così come previsto dal regolamento del progetto, ha ricevuto un contributo dagli editori consistente in una decina di volumi.

Le attività svolte dalle scuole partecipanti al progetto, peraltro, verranno valutate da una giuria: le dieci scuole vincitrici riceveranno un bonus da spendere nell'acquisto di libri. Per la dirigente Maria Letizia Natalia Gentile, «dotare la scuola di una biblioteca per sensibilizzare i piccoli alunni alla lettura, rientra tra i compiti di un'istituzione che ha a cuore il futuro dei più giovani, ai quali intende fornire gli strumenti per la comprensione della realtà interiore e di quella esterna». (Nella foto le insegnanti e la dirigente davanti la biblioteca scolastica)