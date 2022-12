Castelvetrano, il 30 Dicembre in scena la commedia “Spiritismo” tra risate e beneficenza in favore della Chiesa di S. Lucia

del 2022-12-17

“Tra risate e beneficenza vogliamo ricordare Don Meli”. L’iniziativa è della compagnia teatrale “Gli amici dell’Araba Fenice”, a grande richiesta, in collaborazione con la Pro Loco Castelvetrano-Triscina che porterà in scena venerdì 30 Dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium della scuola elementare Ruggero Settimo, entrata dalla via Cadorna, la commedia dialettale “ Spiritismo” di Vanni Pucci. Lo spettacolo ha già riscosso la scorsa estate un grande successo di pubblico e di critica al teatro del Parco Archeologico di Selinunte. Parte dell’incasso andrà alla Chiesa di Santa Lucia per l’acquisto di beni per migliorare l’attività parrocchiale del successore di Don Meli ovvero Don Elkin.

Già in altra occasione la Compagnia teatrale aveva portato in scena un lavoro teatrale benefico proprio all’interno della sala della stessa Chiesa. “Abbiano sentito il piacere-dicono gli attori - di replicare il lavoro solo per un fine sociale e per ricordare Don Meli, sacerdote straordinario e uomo perbene. Ringraziamo la Dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, il personale tutto per l’ospitalità e per avere sposato il nostro progetto. Un ringraziamento va ad alcune ditte che ci hanno supportato in questa iniziativa.” I biglietti sono in vendita, in numero limitato, anche presso la cartolibreria Ugo Dolce in piazza San Giuseppe a Castelvetrano.

Per informazioni telefonare al 330-852963.