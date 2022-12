Castelvetrano, due auto colpite da un incendio nella notte. Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

di: Redazione - del 2022-12-18

Intorno alle 5:30 incendio a fuoco due auto a Castelvetrano. Colpite dalle fiamme in via Copernico una Fiat Panda e una Citroen Xsara Picasso. Intervenuti i vigili del fuoco di Castelvetrano e i carabinieri. Indagini sono in corso per stabilire eventuali cause. Le auto appartengono a S.L. e a C.R due donne.Attualmente non è stato stabilito quelle delle due auto abbia preso fuoco per poi propagare le fiamme all’altra utilitaria parcheggiata di fronte. I mezzi sono andati parzialmente distrutti.