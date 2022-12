di: Redazione - del 2022-12-17

In via Partanna viene segnalato alla Redazione un pericoloso sversamento di acqua sul manto stradale, causato probabilmente dalla rottura di un tubo. Il pericolo è soprattutto per i conducenti delle due ruote che la sera, in condizioni di poca visibilità, si trovano a percorrere il tratto di strada pieno di acqua.