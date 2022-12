L’Asp di Trapani ha aderito all’InfluDay con una giornata dedicata alle vaccinazioni presso l’Hub ex Mocar

del 2022-12-17

L’Asp di Trapani ha aderito all’InfluDay con un Open Day vaccinale dedicato alla promozione della campagna antinfluenzale nei Centri Vaccinali Distrettuali del territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale alla Salute e organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Trapani, rientra in un più ampio programma di promozione della salute finalizzato ad incrementare il numero di soggetti vaccinati sul territorio locale adottando tutte le misure possibili di contenimento della diffusione del virus.

La copertura vaccinale, infatti, è lo strumento più efficace per limitare la circolazione dei virus. In particolare, nel nostro territorio è stato coinvolto l’HUB Vaccinale EX MOCAR di Castelvetrano. Hanno partecipato all’Evento il Sindaco di Castelvetrano Alfano, il Direttore del Distretto Dr. Pietro Candela, il Dr. La Rosa Dirigente Medico presso il Distretto di Castelvetrano, alcuni componenti delle autorità di Pubblica Sicurezza e l’AVO nella persona della sua Presidente e dei suoi collaboratori. Lo Stesso Direttore del Distretto ha voluto vaccinarsi per incentivare la vaccinazione soprattutto in vista delle convivialità Natalizie.

“È stata una giornata molto importante e significativa e soprattutto proficua in termini vaccinali, dichiara il Direttore Candela, io stesso mi sono vaccinare per dare un segnale forte in merito e soprattutto per tranquillizzare le persone sul fatto che i Vaccini sono sicuri e fondamentali per proteggere noi e i nostri cari. “Ricordiamo che Vaccinarsi non è obbligatorio, continua il Direttore, ma fortemente consigliato alle persone fragili e ai familiari degli stessi. Infine, vorrei ringraziare sentitamente tutto il personale Sanitario ed Amministrativo che in questi due anni ha contribuito in maniera decisiva a combattere questa calamità, soprattutto in questo momento di grande incertezza che stanno vivendo riguardo il loro Futuro.

Dott. Marcello Filippone