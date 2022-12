Non si ferma la solidarietà per l’Ucraina da parte della Comunità evangelica Elim

di: Redazione - del 2022-12-21

Continua la solidarietà della Comunità evangelica del trapanese nei confronti dell’Ucraina. "Pur tra mille difficoltà di carattere logistico - afferma Tommaso Pipitone, della Chiesa evangelica Elim di Castelvetrano - "riusciamo a far arrivare vestiario, viveri e beni di prima necessità alla popolazione ucraina. I nostri camion possono giungere fino alla frontiera o della Moldavia o della Romania. Da lì poi partono clandestinamente, o quasi, piccoli mezzi che riforniscono famiglie a corto di viveri che abitano in anguste abitazioni al freddo in campagna.

Se tentiamo di entrare in Ucraina nelle zone di guerra per portare sollievo alle popolazioni, rischiamo che i mezzi vengano sequestrati. Manca tutto e, per questo, abbiamo spedito anche generatori di corrente elettrica per dare un po’ di calore e soprattutto luce dentro le case.

La nostra è una missione di cuore un po’ dietro le quinte, perché non cerchiamo riflettori. Per noi la luce si accende quando vediamo un sorriso delle persone che ricevono qualcosa che li possa aiutare in un momento veramente difficile.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno donato vestiario, cibo, pannolini, pannoloni etc. e anche tutti i vari fruttivendoli di Castelvetrano, Petrosino, Marsala e Mazara, che ci hanno messo da parte tanti cartoni di banane per riempirli di questo materiale".