Sciacca, bus investe una scolaresca. Feriti 8 alunni e una maestra

di: Redazione - del 2022-12-19

Bus, forse in folle, parcheggiato su una strada in discesa ha improvvisamente iniziato la sua corsa finendo per investire e ferire 8 alunni della scuola elementare “Mariano Rossi” e una loro insegnante intenti ad assistere ad una manifestazione all’aperto. E’ successo stamane a Sciacca. Punti di sutura ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente e accertamenti diagnostici. Non ci sarebbero feriti gravi a causa dell’impatto. Sono in corsa le indagini per ricostruire l'accaduto.