Castelvetrano. Il Comune cerca un tecnico esperto per il PNRR

del 2022-12-19

L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano, guidata dal Sindaco Dott. Enzo Alfano, comunica alla cittadinanza che è stato emesso un bando per il reperimento di una figura professionale di supporto all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che scadrà il 28 dicembre, alle ore 12.00.

La figura richiesta dovrà essere ricoperta da un esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in possesso di diploma di laurea magistrale e/o specialistica ( o vecchio ordinamento) in ingegneria civile, edile o architettura, o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o equipollente laurea triennale in L17 scienze dell’architettura o L23 scienze e tecniche dell’edilizia o L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o L7 ingegneria civile e ambientale o equipollente/equiparato.

“L’avviso marca ancora una volta l’interesse e l’impegno profuso da questa Amministrazione per il PNRR, – ha dichiarato il Sindaco Enzo Alfano – che rappresenta un insieme di occasioni imperdibili per il miglioramento della nostra Città. Pensare al futuro e all’ammodernamento delle opere civili, è fondamentale per una buona prassi amministrativa che, con grande sforzo stiamo seguendo. Inoltre, l’incarico può rappresentare una occasione di crescita professionale per chi supererà la selezione.”

Qualora non pervengano istanze ammissibili relative al profilo MIDDLE (ossia con esperienza uguale o superiore a tre anni) si procederà, in subordine, ad ammettere a selezione le eventuali candidature presentate per il profilo JUNIOR (ossia con esperienza fino a tre anni). All’esperto selezionato verrà conferito un incarico di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni, della durata massima di trentasei mesi. L’esperto selezionato sarà assegnato a supporto dei Servizi Tecnici del Comune di Castelvetrano, per l’attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La partecipazione alla selezione, avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, su apposito modello, con firma in calce. Alla domanda e al curriculum vitae dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di Castelvetrano – Direzione IX e fatta pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected] recante nell’oggetto l’indicazione “Selezione 1 Esperto Funzioni Tecniche – profilo MIDDLE (o JUNIOR)”.

Il candidato dovrà specificare nell’oggetto della pec il profilo MIDDLE o JUNIOR di appartenenza, ribadendo che le candidature con profilo JUNIOR saranno ammesse solo in assenza di candidature per il profilo MIDDLE.