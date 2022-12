Castelvetrano, cresce attesa per il 30 Dicembre: in scena la commedia “Spiritismo” tra risate e beneficenza in favore della Chiesa di S. Lucia

del 2022-12-19

Grande attesa per la commedia dialettale “Spiritismo” di Vanni Pucci che sarà rappresentata venerdì 30 dicembre alle ore 21:00 presso l’auditorium Scuola elementare Ruggero VII di Castelvetrano.L’iniziativa è della compagnia teatrale “Gli amici dell’Araba Fenice”, a grande richiesta, in collaborazione sia con il Comune di Castelvetrano che con la Pro Loco Castelvetrano-Triscina.Lo spettacolo ha già riscosso la scorsa estate un grande successo di pubblico e di critica al teatro del Parco Archeologico di Selinunte.

Parte dell’incasso andrà alla Chiesa di Santa Lucia per l’acquisto di beni per migliorare l’attività parrocchiale del successore di Don Meli ovvero Don Elkin. L’acquisto dei biglietti è possibile presso la cartolibreria Ugo Dolce in piazza San Giuseppe a Castelvetrano con il prezzo di 10 euro. Si ringraziano le aziende per la preziosa collaborazione:

T Energy

Mcl con il suo presidente regionale Giorgio D’Antoni

Energia Italia

Sager

Pinuccia

Caseificio Sacco

ProfilSud

VetranoShop

Media Patner: Rcv Radio Network

Per informazioni: 330852963