Tra volontariato, aiuti per i più deboli e per i bimbi meno fortunati. Si rinnova l’incontro Cav di CVetrano-famiglie

del 2022-12-20

Da 22 anni il Cav( Centro aiuto alla vita) di Castelvetrano festeggia il Natale con le famiglie di tutte le etnie e religioni.All’interno del Loggiato dei Saperi e Sapori ( ex mercatino ittico) di Via San Marinti la felicità dei bambini era palpabile nel ricevere regali e quel panettone che non può mai mancare alla fine della festa degli auguri. Anna Titone la presidente del Movimento tiene a precisare che :”tutto ciò avviene grazie alla solidarietà della Diocesi, di cittadini comuni e nell’occasione dello scambio degli auguri e dei regali, anche della Direzione del Conad di Via Gentile.Noi-ama dire la presidente- ci mettiamo il cuore il resto è opera della collaborazione e della solidarietà di tanti.”Sono circa 40 le famiglie che vengono seguite dal Cav, che ha come scopo primario quello di fare accogliere alle mamme anche quelle gravidanze inaspettate.Il supporto avviene grazie al progetto Gemma che porta alle mamme un contributo per 18 mesi di 160 euro al mese oltre al supporto medico, psicologico e quant’altro possa servire ad evitare nelle mamme in gravidanza l’idea dell’aborto.