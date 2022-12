Castelvetrano, il Consiglio Comunale approva il bilancio. Il 31 Dicembre terminerà lo stato di dissesto finanziario del Comune

di: Redazione - del 2022-12-21

(ph. Baldo Genova)

Nel distinguo delle posizioni maggioranza politica dei soli 5 stelle, non numerica e minoranza politica, Pd-obiettivo città- Sicilia vera- FdI- indipendenti, ma maggioranza numerica per il bene della città hanno votato i documenti economici predisposti dagli uffici col parere positivo del collegio dei revisori. 20 voti favorevoli.

Le forze politiche della minoranza nelle dichiaraIoni di voto hanno sottolineato ancora una volta che senza il loro senso di responsabilità oggi ancora una volta la maggioranza non avrebbe avuto i numeri per approvare gli atti ma neanche per iniziare il consiglio comunale causando un notevole danno alla città.

La minoranza ha criticato aspramente il bilancio sottolineando come grazie al lavoro della 3 Commissione oggi si ha certezza che il dissesto finanziario formalmente finisce il 31.12.22. Questo permetterà adesso all’amministrazione di non avere più vincoli di legge per le scelte da compiere. Anche se come sottolineato dai revisori dei conti siamo ancora difronte una delicata situazione economica del comune anche per una mancata azione di riscossione da parte del comune. Quindi adesso dopo l’approvazione del bilancio si attende un nuovo consiglio entro l’anno per le variazioni di bilancio.

"Ringrazio tutti i consiglieri per avere approvato questo Bilancio, dopo un confronto leale , talvolta graffiante ma sempre rispettoso delle parti. Mi piace il confronto costruttivo per la Città – precisa il Sindaco Dott. Enzo Alfano - mentre dobbiamo lavorare sodo e non c’è tempo da perdere. Questo Bilancio ha aumentato la nostra attenzione alle opere strutturali nonche’sulla velocità da imprimere nell’incasso dei tributi. La partita si gioca su una forte inversione di tendenza, di cui si intravedono piccoli segnali, nell’ambito della riscossione della Tari.