Femminicidio a Selinunte. Uccisa giovane mamma 29enne. Sgomento e incredulità a Marinella

di: Redazione - del 2022-12-24

Uccide la moglie 29enne, mamma di quattro bambini di cui due gemelli nati nell'ambito del matrimonio, davanti casa forse dopo l'annuncio della volontà di divorziare. Uccisa a coltellate Maria Amatuzzo, originaria del palermitano, che non è riuscita a sfuggire alla sua morte ad opera del marito. È successo oggi pomeriggio a Marinella di Selinunte in via Cassiopea. Autore dell'omicidio Ernesto Favara, pescatore 63enne, originario di Castelvetrano, che è stato fermato dai Carabinieri. L'uomo e la donna vivevano di pesca e spesso erano stati visti insieme con il tre ruote (in foto sotto) a vendere prodotti ittici. I vicini dopo aver sentito le urla hanno chiamato i Carabinieri ma era già troppo tardi. Da tempo si sentivano litigi e la crisi tra i due aveva portato i servizi sociali ad revocare l'affidamento dei figli affidati da qualche tempo ad una comunità per minori.

Sul posto è giunto il 118 ma i tentativi di salvare la donna sono stati vani.

La comunità selinuntina è sotto schock per il tragico evento che, a poche ore dalla ricorrenza del Santo Natale, ha interrotto drammaticamente la vita di una giovane che, pare, avesse provato a scappare dalla furia omicida dell'uomo che l'ha raggiunta mortalmente con un coltello di grossa consistenza.