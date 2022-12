Scontro sulla Ss. 115 tra Castelvetrano e Menfi. Tre auto coinvolte. Coinvolta una partannese, una castelvetranese e un uomo di Sciacca

di: Redazione - del 2022-12-24

Tre auto coinvolte in un incidente che ha bloccato la strada Ss115 tra Menfi e Castelvetrano da poco riaperta al traffico.. Coinvolte nel sinistro una Tiguan, finita in una scarpata, una Toyota Yaris grigia e una Bmw. Una donna 39enne, D. L. di Partanna, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata estratta dalle lamiere grazie ai Vigili del Fuoco. Coinvolta una seconda donna 33 enne P. C. di Castelvetrano con a bordo indie figli anch'essi feriti e un uomo 52enne G. P. di Sciacca. Alla base del sinistro uno scontro frontale tra due auto che ha poi determinato il coinvolgimento della terza vettura. Sul posto anche i Vigili Urbani di Castelvetrano