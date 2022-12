Marinella piange Maria Amatuzzo. Ascoltati i vicini di casa e rilievi della Scientifica in casa di Favara

di: Redazione - del 2022-12-25

I Carabinieri della Scientifica ieri sera si sono recati a Marinella d Selinunte in via Cassiopea dove si è verificato il femminicidio che ha portato alla morte di Maria Amatuzzo. Ernesto Favara, 63enne selinuntino, è stato condotto presso l’istituto carcerario di Trapani. Ieri sera sono stati sentiti anche i vicini di casa dai Carabinieri con l’intento di ricostruire le fasi che hanno portato all’omicidio della mamma 29enne con cui Favara aveva dato vita a due gemelli. La donna aveva altri due figli insieme nati da precedenti relazioni. I quattro bambini erano stati affidati ad una comunità di minori dai servizi sociali a conferma che, a giudizio dei Servizi sociali, c’erano già dei problemi nella coppia che duravano da tempo.

L'omicida, in base a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice del tribunale di Trapani che lo ha interrogato. Per domani è previsto l’esame autoptico della salma della donna uccisa. L’uomo intanto dovrà conciliare la detenzione con dei trattamenti sanitari che aveva in atto.

La possibile volontà di Maria Amatuzzo di interrompere la relazione potrebbe aver scatenato la furia omicidio di Ernesto Favara. Maria a Marinella di Selinunte era conosciuta e apprezzata per la sua simpatia e dolcezza. In tanti la ricordano come una brava ragazza sempre disponibile.