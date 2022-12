“Al Tennis club divelta la targa in memoria di Salvatore Costanza”. L’appello di Totò Ferri al Sindaco Alfano

di: Totò Ferri - del 2022-12-28

Giunge alla Redazione una lettera al Direttore da parte di Totò Ferri, il quale ha notato che, nei pressi del Campo di Tennis, la targa in memoria di di Salvatore Costanza è scomparsa. Lo stesso ha, pertanto, deciso di voler manifestare il suo pensiero personale in merito a quanto accaduto con una lettera aperta indirizzata al nostro Direttore.

“Caro Elio come ben sai, tanto tempo addietro, ti portai a conoscenza della nascita dell’unico Campo di Tennis Comunale nella ns.Città. Nel 68’, immediatamente dopo il terremoto, nasceva la passione per il Tennis. Sempre in quel periodo, il prof.Giacomo Basciano mi nomina Fiduciario del C.O.N.I. e dell’E.N.A.L.

Maturo l’idea di realizzare in economia un campo di tennis. Incontro il Sindaco d’allora, Ciccio Clemente, prospettandogli l’idea del campo di tennis. La proposta trova consensi unanimi nel Sindaco e nella Giunta ed in particolare in Giovanni Cascio, Enzo Leone, Ferruccio Vignola.

S’individua subito l’area, quella occupata e abbandonata dall’Istituto Agrario, dando così inizio ai lavori. Mi avvalgo della collaborazione degli amici appassionati di Tennis quali Franco Garufo, Salvatore Costanza, Andrea Lipari, Tano Bandiera ed in particolare di Ciccio Tortorici. I lavori si realizzano in poco tempo. Appena terminati, il Comune affida la gestione del campo all’ENAL. Un particolare ringraziamento fu dovuto all’impresa Durante per avere realizzato, gratis, la bitumazione del terreno di gioco, al CONI per i contributi, 900.000 + 900.000, in due diversi momenti.

Importante, infine, l’intervento del Comune per la sistemazione di una baracca utilizzata come ufficio, spogliatoio e bar. Al Comune, inoltre, si deve la recinzione e l’impianto illuminante. Nasce, così, l’unico impianto di tennis pubblico ad oggi esistente. Per amore di verità si ricorda un’analoga inziativa privata ad opera della famiglia Rapisardi in Marinella Selinunte.

Con deliberazione della G.M.n.53 del 23.1.1973 dichiarata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 3.2.1973 al n.2820 è affidata la gestione all’ENAL di Castelvetrano. In data 15 Febbraio 1973 fra il Comune di Castelvetrano e l’Ente Gestore si stipula giusta convenzione per l’uso e la fruizione dell’impianto. Con poche lire si gioca e grazie alla collaborazione di Franco Garufo si organizzano corsi di tennis sia per adulti che per i ragazzi delle scuole medie.

Nasce la squadra (Garufo, Costanza, Lipari, Ferri) che partecipa alla Coppa Italia e ad altri tornei. La documentazione fotografica testimonia l’entusiasmo e la partecipazione di pubblico ai diversi incontri. Memorabile l’incontro con il Tennis di Marsala con il giovane Carini divenuto nel 2007 Sindaco della sua città.

Agli inizi del 1980, come ben sai, caro Elio, decido di lasciare la gestione del Campo di Tennis e conseguentemente far decadere la convenzione tra l’E.N.A.L. ed il Comune di Castelvetrano.

Esattamente come sia stato gestito il Campo di Tennis da quel momento, presumo, probabilmente che per diversi anni se ne siano occupati, in particolare, gli amici Costanza e Lipari e nell’ultimo periodo la Società, verso la quale ho sempre avuto parole di elogio e apprezzamento per quanto realizzato nell’impianto e che fino a pochi giorni addietro l’ha gestito.

Grazie ad un articolo recentissimo apparso su Castelvetranonews ho appreso che il Comune ha bandito una gara per l’affidamento dell’impianto, vinta da una Società di Mazara. È proprio questa notizia che mi ha spinto a tornare a parlare di Tennis e certamente non tanto per chi gestirà l’impianto o per chi non potrà più farlo, quanto per quanto, ritengo per me, di doloroso e triste mi è toccato osservare.

Da una ventina di giorni a questa parte, passando per il Campo di Tennis, con mio pieno e sincero apprezzamento, avevo notato che sotto la targa Tennis Club, era stata sistemata un’altra targa dedicata all’amico Salvatore Costanza. Ripassando, proprio oggi dal campo di Tennis, mi accorgo che la targa dedicata al Prof.Salvatore Costanza era stata divelta.

Non voglio entrare nel merito d’attribuire questa decisione alla vecchia gestione o alla nuova: una cosa è certa “per queste decisioni, sicuramente dolorose, non si scherza nemmeno con i vivi, immaginiamo con i morti.”

Il mio pensiero, per quello che può valere, caro Elio, che sia necessario un intervento dell’Amministrazione ed in particolare del Signor Sindaco Alfano, affinchè venga risistemata la targa dedicata al compianto Costanza.”

1^ Foto da sx: Andrea Lipari, Totò Ferri, Salvatore Costanza, Franco Garufo.

2^ Foto da sx: Totò Ferri, Carini, Ferruccio Vignola, Salvatore Costanza, Giovanni Cascio, Enzo Leone. A terra Andrea Lipari e Franco Garufo.