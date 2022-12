Castelvetrano, iniziati oggi lavori nuova aula scuola Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2022-12-28

“Al via i lavori per la realizzazione di un’aula in ampliamento della scuola “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte. Lo comunica l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, guidata dal Sindaco Enzo Alfano.

L’intervento sarà eseguito per un importo di €42.015,20, compresi gli oneri di sicurezza, dalla ditta mazarese “D’Alberti Giuseppe”, che si è aggiudicata l’affidamento.

“Auspico che, i tanto attesi lavori vengano svolti in sicurezza e nel più breve tempo possibile – ha dichiarato il primo cittadino – .Il percorso che ha portato all’inizio dei lavori è stato travagliato, e abbiamo raccolto anche le giuste proteste dei genitori. Presto, gli studenti della scuola materna potranno finalmente giovare di una struttura idonea. Ringrazio la Parrocchia del SS. Sacro Cuore di Maria che sta attualmente ospitando gli studenti e le strutture alberghiere, che in questi mesi hanno fatto altrettanto.”

“Alla base del progetto, fortemente voluto da questa Amministrazione, - afferma il Vicesindaco Filippo Foscari, che ha seguito personalmente l’iter - c’è una missione che ci impegna verso la Città: vogliamo che Castelvetrano sappia costruire il suo futuro, senza lasciare indietro nessuno. E la scuola è il luogo per eccellenza, deputato ad adempiere a tale missione.””