Il ritorno a casa di Maria per prendere gli indumenti e poi il tragico epilogo. Parla l’Avvocato di Favara: “Ricostruire matrice omicidio”

di: Redazione - del 2022-12-25

Indagini in corso e investigatori a lavoro per accertare il movente dell’omicidio di Maria Amatuzzo, di origini palermitane, di 29 anni. Sembra che la donna avesse lasciato da qualche giorno la casa e fosse tornata a casa per prendere degli oggetti personali. Non si era accorta che a casa c’era il marito con il quale è scoppiata un alterco sfociato in tragedia.

Intanto è stato nominata Margherita Barraco a difendere Ernesto Favara. La stessa ha dichiarato che: “l’obiettivo è comprendere la causa scatenante della tragedia che si è consumata ieri a Marinella di Selinunte. Resta la gravità del fatto. Da capire se l’omicidio sia nato a sfondo passionale o se tutto sia scaturito dalla triste vicenda legata ai figli tolti alla coppia”.

Le due figlie della coppia, due gemelline di 4 anni, da un anno vivono in una comunità alloggio.